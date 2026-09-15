Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Армении Арарат Мирзоян планируют провести встречу в Нью-Йорке в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом заявил Мирзоян, отметив, что окончательной договоренности о встрече пока нет. По его словам, проведение встречи будет зависеть от графиков министров.

«Мы планируем встретиться в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Окончательной договоренности пока нет, это зависит от графиков», — сказал Мирзоян, не уточнив возможную повестку переговоров.

81-я сессия Генассамблеи ООН начала работу 8 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Неделя высокого уровня стартует 22 сентября, в ходе нее выступят главы государств и правительств.