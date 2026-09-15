Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военные действия против России Москва задействует весь имеющийся арсенал сил и средств. По его словам, польская государственность в таком случае может прекратить существование за два-три дня.

«В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», — заявил Патрушев в интервью Aif.ru.

Так он прокомментировал слова главы польского МИД Радослава Сикорского о военном превосходстве Польши над Россией. Патрушев назвал такую оценку «дилетантской» и отметил, что в ходе войны в Украине российские вооруженные силы, по его словам, не используют весь свой потенциал.

Помощник президента РФ также заявил, что Варшава не хочет учитывать слова российского лидера об отсутствии у Москвы угроз и оснований для военных действий против европейских стран.