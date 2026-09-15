В разных регионах Сирии продолжаются протесты после резкого повышения стоимости дизельного топлива. Жители жгут покрышки, перекрывают ключевые дороги и блокируют бензовозы, направляющиеся к нефтеперерабатывающим заводам.

В минувшие выходные сирийские власти повысили цену на дизель на 40% — до 175 сирийских фунтов ($1,32) за литр. После этого протесты охватили несколько районов страны.

В частности, демонстранты перекрывали шоссе, соединяющее Дамаск с промышленным центром Алеппо, а также останавливали колонны автоцистерн с сырой нефтью, направлявшихся к НПЗ в центральной части страны.

Протестующие требуют вернуть прежние цены на топливо. Некоторые также выступают за отставку министров энергетики и экономики, а также главы Сирийской нефтяной компании.