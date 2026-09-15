США отказались предоставить Саудовской Аравии воздушное прикрытие на фоне наступления хуситов в Йемене, сославшись на сосредоточенность на конфликте с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, на прошлой неделе наследный принц Мухаммед бен Сальман попросил президента США Дональда Трампа о поддержке, однако Вашингтон отказался вмешиваться.

На юге Саудовской Аравии усиливается давление со стороны хуситов, а на севере сохраняется угроза атак шиитских ополченцев из Ирака. После атак беспилотников Эр-Рияд также закрыл нефтепровод «Восток — Запад», позволяющий обходить Ормузский пролив.

FT отмечает, что ситуация стала крупнейшим испытанием для Мухаммеда бен Сальмана с 2018 года. Эр-Рияд теперь выбирает между эскалацией конфликта и новым перемирием с хуситами.