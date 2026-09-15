Ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай» перенесено из Сочи в Московскую область из-за угрозы ударов украинских военных, пишет Financial Times.

Источники издания сообщили, что первоначально в приглашениях, разосланных участникам, был указан Сочи, однако в конце августа их оповестили о смене места проведения заседания. Два собеседника FT рассказали, что решение о переносе принято по настоянию президентской службы безопасности (ФСО).

По состоянию на середину сентября на сайте мероприятия указано, что XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 28 сентября по 1 октября в Московской области. Тема заседания обозначена как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Издание отмечает, что сам Путин теперь крайне редко посещает Сочи, где находится одна из его резиденций. За последние два года, по подсчетам журналистов, президент РФ посещал Сочи лишь дважды — последний раз в октябре 2025 года, когда он участвовал в заседании Валдайского клуба. В 2021 году — до начала большой войны — Путин ездил в Сочи 24 раза.