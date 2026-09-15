Заявления Евросоюза о либерализации безвизового режима для Армении не дают Еревану реальных гарантий, а лишь демонстрируют «эфемерность обещаний прекрасного европейского будущего». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с «Известиями».

По его словам, Еврокомиссия фактически не подтверждает сроки визовой либерализации, которые ранее называл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Галузин также заявил, что Брюссель воспринимает Армению преимущественно «утилитарно», рассматривая ее как источник ресурсов и рабочей силы, а также рынок сбыта для европейских товаров и услуг.