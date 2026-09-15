Россия по-прежнему не получала от армянской стороны официальных обращений относительно вывода российского контингента с военной базы в Гюмри. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в разговоре с «Известиями».

«Обращений от армянской стороны относительно вывода дислоцированной в Гюмри российской военной базы мы не получали», — отметил дипломат.

По словам Галузина, Москва продолжает считать российскую базу важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова сохранить присутствие на базе в Гюмри, если этого хочет армянский народ. При этом, по его словам, в случае отсутствия необходимости в российском контингенте Москва готова вывести его «хоть завтра».