В порту Актау начались работы по углублению дна Каспийского моря. Это связано с продолжающимся снижением уровня водоема и необходимостью повысить эффективность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщили в Минтранспорта Казахстана, всего в ходе работ планируется изъять около 1,3 млн куб. метров грунта, в результате чего глубина акватории должна увеличиться до 6-7 метров. Углубление дна должно помочь повысить пропускную способность порта и нарастить объем перевозок по ТМТМ до 30%. Также это должно способствовать снижению стоимости перевозок на 10-15%.

Реализация проекта будет способствовать привлечению инвестиций в развитие порта и повышению безопасности мореплавания. Подрядчик уже разработал график работ. Для оперативного решения текущих вопросов и координации действий участников регулярно проводятся рабочие совещания. Завершение работ по углублению дна планируется до конца года.