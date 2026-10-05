Эстония перестраивает оборонную стратегию на случай потенциального конфликта и переходит к концепции «активной обороны». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей эстонских вооружённых сил, разведки и Министерства обороны.

Таллин не считает, что Москва намерена начать полномасштабный конфликт с НАТО в ближайшие два года, однако признаёт недостаточной нынешнюю защиту восточной границы.

В рамках новой стратегии Эстония планирует разместить первую бригаду ближе к российской границе. Подразделение собираются перевести из Тапа в Йыхви — примерно в 50 км от границы. Там уже строятся объекты для постоянного размещения военнослужащих.

«Мы должны начать с границы и одержать победу с первых же боёв», — заявил командир первой эстонской бригады полковник Тармо Кундла.

FT называет изменения в оборонной стратегии Эстонии «тихой, но радикальной перестройкой».