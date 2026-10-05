В Азербайджане планируется создать Палату частных судебных экспертов и законодательно определить ее полномочия.

Соответствующий законопроект вынесен на обсуждение сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В связи с созданием Палаты предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный, Налоговый и Уголовно-процессуальный кодексы, а также ряд законов, в том числе «О судебно-экспертной деятельности», «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «Об административном производстве», «О лицензиях и разрешениях» и «О занятости».

Согласно законопроекту, Палата будет координировать деятельность частных судебных экспертов, организовывать их обучение и оказывать методическую помощь кандидатам при подготовке к квалификационным экзаменам.

Кроме того, структура будет контролировать соблюдение экспертами Кодекса этического поведения, представлять и защищать их интересы в государственных органах, а при наличии оснований — инициировать дисциплинарное производство.

В полномочия Палаты также войдет подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере судебной экспертизы и развитие сотрудничества с зарубежными судебными экспертами, международными организациями и юридическими лицами.