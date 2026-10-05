Обычно партия действующего президента США теряет позиции на промежуточных выборах, однако этот год складывается необычно. В третьем квартале экономический рост резко ускорился, приблизившись к 4%, но рейтинг одобрения Дональда Трампа продолжает падать — особенно когда речь идет об экономике. Его партия стремительно теряет поддержку. Если в следующем месяце республиканцы лишатся контроля над обеими палатами Конгресса — а рынки ставок считают такой сценарий вполне возможным, — это станет первым с 1950-х годов подобным поражением при столь благоприятной экономической конъюнктуре.

Как такое возможно? Для многих американцев нынешний бум выглядит «неправильным»: его омрачают рост стоимости жизни и тот факт, что экономический подъем обеспечивается главным образом расходами наиболее состоятельных потребителей и масштабными инвестициями в искусственный интеллект, которого избиратели стали бояться и не любить сильнее, чем любую предыдущую технологическую революцию.

Как пишет Financial Times, недовольство американской экономикой возникло задолго до нынешнего бума ИИ и второго президентского срока Дональда Трампа. На протяжении десятилетий большинство американцев все более негативно оценивают положение дел в стране, однако за последний год доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, обрушилась примерно с 40% до 20%.

Главный источник недовольства — доступность базовых благ. Доля избирателей, называющих стоимость жизни важнейшей проблемой, за последние годы выросла в шесть раз и достигла рекордного уровня — более 25%.

И совершенно ясно, какие именно расходы вызывают наибольшее раздражение: жилье и энергоресурсы. Война с Ираном ограничивает поставки нефти, а развитие ИИ увеличивает спрос на электроэнергию. За последний год цены на бензин выросли более чем на 40%, тогда как потребительские цены в целом растут темпами значительно выше 3%. Ипотечные ставки теперь превышают 7%, из-за чего жилье в США стало менее доступным, чем когда-либо за последние два десятилетия.

Широко распространено мнение, что энергоемкие центры обработки данных приводят к росту коммунальных счетов. Девять из десяти американцев не хотят видеть такой объект в своем городе, и большинство подобных проектов сталкиваются с сопротивлением местных жителей. Однако кандидатам-республиканцам в Конгресс трудно реагировать на эти опасения, когда их президент заявляет, что замедление строительства дата-центров сделает США «отсталыми и бедными».

Неудивительно, что искусственный интеллект стал первой технологией цифровой эпохи, вызывающей столь массовое неприятие. В предыдущие десятилетия значительное большинство американцев считали компьютеры и интернет большим благом для общества. Теперь же большинство говорит, что ИИ вызывает у них «скорее беспокойство, чем воодушевление».

Особенно быстро тревога растет среди людей в возрасте около двадцати лет, которые все сильнее опасаются будущего, в котором для них может не оказаться рабочих мест. Призывая избирателей принять более высокие цены как плату за войну с Ираном, а развитие ИИ — как цену за сохранение преимущества над Китаем, Трамп идет наперекор общественным настроениям.

Последовательный посыл Белого дома и многих республиканцев в Конгрессе сводится к следующему: научитесь любить ИИ — он необходим нам для конкуренции с Китаем. Довольно необычная риторика для партии, которая выиграла Белый дом и Конгресс, критикуя глобалистские элиты.

Высокие общие темпы роста ВВП далеко не всегда отражают то, что люди ощущают в повседневной жизни. Общественное недовольство объясняется более конкретными показателями. Например, рост заработной платы с поправкой на инфляцию в последние кварталы стал отрицательным.

Одно из ключевых исключений — работники, обладающие навыками в сфере искусственного интеллекта: их зарплаты могут быть на 120% выше, чем у коллег.

Таким образом, традиционное представление об Америке как о стране «имущих и неимущих» приобрело новое, связанное с ИИ измерение. Инвестиции в отраслях, связанных с искусственным интеллектом, растут примерно на 25% в год, тогда как в остальных секторах — менее чем на 1%. Строительная отрасль в среднем сокращается, но строительство дата-центров демонстрирует двузначные темпы роста.

Этот поток денег помогает и другим компаниям — но лишь в том случае, если им удается найти связь с ИИ. Показателен пример японского производителя унитазов, акции которого резко подорожали после того, как компания начала выпускать керамические компоненты для компьютерных чипов.

Теперь в дни, когда фондовый рынок в целом растет, почти половина акций одновременно дешевеет — беспрецедентное явление.

У большинства избирателей есть основания чувствовать себя исключенными из привилегированного «круга ИИ». Самые богатые американцы владеют наибольшим количеством акций, а рост рынка, в значительной степени обусловленный ИИ, в этом году усиливает так называемый эффект «Робин Гуда наоборот».

Богатейшие 0,1% получают больше выгоды, чем 1% наиболее состоятельных, те — больше, чем верхние 10%, и так далее вниз по лестнице доходов. Аналогичная картина наблюдается с просрочками по ипотечным кредитам: их доля растет тем быстрее, чем менее обеспеченным является район.

После Второй мировой войны экономический бум, как правило, ограничивал потери партии президента на промежуточных выборах. Исторически, когда перед выборами экономический рост ускорялся примерно до 4%, партия действующего президента редко теряла контроль хотя бы над одной палатой Конгресса и лишь однажды — в 1954 году — лишилась контроля сразу над обеими.

Если в этом году республиканцы все же потерпят серьезное поражение, Трамп, перестроивший Республиканскую партию в политическую силу, питаемую протестом против действующей власти, сам превратит ее в мишень этого недовольства.