Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана обнародовала статистику по борьбе с коррупцией за девять месяцев 2026 года.

Как сообщили в ведомстве, за незаконные действия и злоупотребление должностными полномочиями в отношении 122 сотрудников, в том числе 72 представителей руководящего состава, приняты дисциплинарные и организационно-штатные меры. Два сотрудника были уволены в запас по отрицательным основаниям.

Кроме того, по 91 факту материалы в отношении 144 человек направлены в органы прокуратуры для принятия процессуальных решений.

В Госслужбе отметили, что одновременно усиливаются меры в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. В законодательство и нормативные акты внесены изменения, предусматривающие ужесточение ответственности. Совместно с правоохранительными органами принимаются меры по установлению местонахождения таких лиц, их привлечению к призыву и временному ограничению права на выезд из страны.

Отдельное внимание уделяется реформированию медицинского освидетельствования призывников. С 1 июля 2024 года итоговое медицинское обследование граждан, призываемых на срочную военную службу по четырем категориям годности, проводится Государственным агентством медицинской экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения. Электронный обмен информацией между государственными структурами, по оценке ведомства, способствует снижению коррупционных рисков и повышению прозрачности.

Еще одним нововведением станет использование искусственного интеллекта при медицинском освидетельствовании. Планируется, что система на базе ИИ будет автоматически анализировать результаты лабораторных и других диагностических исследований, сопоставлять показатели с нормативными значениями и выявлять сочетания отклонений, которые могут указывать на определенные заболевания.

При этом искусственный интеллект не будет выносить окончательное медицинское заключение. Система лишь выявит потенциальные риски и отклонения и передаст их врачу-эксперту. Окончательное решение останется за военно-врачебной комиссией. В настоящее время система находится на стадии обсуждения и тестирования.

В Госслужбе напомнили, что о фактах коррупции и других незаконных действиях граждане могут сообщать по номеру 9100 или на электронную почту ведомства.