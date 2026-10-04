Американская переговорная группа предложила провести до конца октября трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на техническом уровне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Вчера я разговаривал с американской переговорной группой. Американская сторона сегодня связывается с Украиной, с Россией и предлагает провести встречу до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате», – заявил Зеленский.

Местом ее проведения могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, предложенная американской стороной. В то же время Зеленский отметил, что нет точной информации, получила ли Россия соответствующее предложение.

По словам украинского лидера, он подтвердил готовность Киева участвовать в переговорах.