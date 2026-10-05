Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил проведение досрочных всеобщих выборов на 29 ноября на фоне волны протестов против жилищных условий, передает Brussel Signal.

Правительству пришлось иметь дело с «крайне противоречивым» парламентом, где «многие путают достижение соглашений с предательством», а также с «влиятельной экономической и социальной элитой», которая хочет влиять на будущее Испании, но не заручившаяся поддержкой избирателей, рассказал Санчес.

По его мнению, власти работали с «худшей оппозицией в истории», которая не хотела брать ответственность.