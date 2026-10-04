Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси продолжит работу по делимитации и демаркации границ с Азербайджаном и Арменией.

«У нас дружественные отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. С обоими государствами необходимо осуществить демаркацию и делимитацию, и работа по этому вопросу будет продолжена в дальнейшем совершенно в дружественном режиме», — сказал Кобахидзе в программе «Открытый эфир» телеканала Imedi.

Говоря о вопросе комплекса Кешикчидаг, который связан с грузино-азербайджанской границей, премьер отметил, что Тбилиси работает над его решением в дружественном формате.

По словам Кобахидзе, нынешним властям проблема досталась «в наследство» и в прошлом была дополнительно осложнена.

Премьер указал, что Грузия намерена решать все пограничные вопросы с соседними государствами путем переговоров.