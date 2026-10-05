Новое газоконденсатное месторождение Каратау обнаружено в результате геологоразведочных работ в центральной части Устюрта в Узбекистане.

Как сообщает «Узбекнефтегаз», месторождение расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

В рамках поисковых работ на площади Каратау пробурена скважина №1 глубиной 4 860 метров. 3 октября в ходе испытаний из нижнеюрских отложений на глубине 3 273–3 213 метров получен промышленный приток природного газа и конденсата.

До конца 2026 года планируется завершить бурение поисковой скважины №2, а также начать бурение поисково-разведочных скважин №3 и №4.

Полученные результаты позволят определить новые перспективные направления геологоразведочных работ по изучению глубоких пластов в Устюртском регионе.