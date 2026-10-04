В Эр-Рияде 5 октября пройдет очередное заседание Комитета по стратегическим политическим вопросам и обороне, созданного в рамках Мекканского соглашения о совместной обороне. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

В заседании примут участие глава МИД Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и начальник Генштаба генерал армии Сельчук Байрактароглу. Также во встрече будут участвовать представители Пакистана и Саудовской Аравии.

Участники обсудят последние события в регионе и ход работы по созданию институциональной основы оборонного альянса.

Фидан представит позицию Анкары по ситуации на Ближнем Востоке и подтвердит поддержку Саудовской Аравии на фоне атак хуситов.