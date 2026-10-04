Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов завоевал золото чемпионата мира в Баку, одержав победу в финале весовой категории до 60 кг.

В решающей схватке Юсифов победил казахстанца Шерзода Давлатова.

Эта медаль стала первой для сборной Азербайджана на нынешнем чемпионате мира.

На пути к финалу Юсифов в полуфинале одолел китайца Ян Юнвэя, а в четвертьфинале – россиянина Аюба Блиева.

В 1/8 финала азербайджанский спортсмен победил индийца Харша Сингха, а в 1/16 финала – монгола Тумэнжаргала Тувшинтуру.

Чемпионат мира в Баку продлится до 11 октября. В турнире участвуют 622 дзюдоиста из 93 стран – 335 мужчин и 287 женщин. Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 спортсмена в 13 весовых категориях – 17 мужчин и семь женщин.