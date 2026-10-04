Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта (Super Intelligence Force, SIF), которые будут координировать работу американских властей в этой сфере.

«После исторического соглашения в Белом доме по суперинтеллекту, где самые важные технологические компании мира собрались вместе и подтвердили свои обязанности перед американским народом, я объявляю о создании Сил суперинтеллекта», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента, новая структура также будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, общественными группами, религиозными организациями, поставщиками критической инфраструктуры и компаниями, занимающимися суперинтеллектом.

Руководить SIF будут директор национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра войны по исследованиям и разработкам и главный технологический директор Эмиль Майкл, а также директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор.

Новая структура будет подотчетна Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.