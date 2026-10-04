Страны ОПЕК+ сохранили действующие квоты на добычу нефти на ноябрь, следует из пресс-релиза организации.

Решение приняли министры семи стран – России, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, Ирака, Казахстана и Омана – на традиционной ежемесячной онлайн-встрече.

Для России и Саудовской Аравии – лидеров сделки – предельный уровень добычи останется на отметке 9,949 млн и 10,478 млн баррелей в сутки соответственно.

Ираку разрешено добывать до 4,431 млн баррелей в сутки, Кувейту – 2,676 млн, Казахстану – 1,628 млн, Алжиру – 1,007 млн, Оману – 841 тыс. баррелей.

Участники соглашения подтвердили приверженность его полному исполнению.

«Семерка» также продолжит ежемесячно оценивать ситуацию на нефтяном рынке. Следующая встреча запланирована на 1 ноября.