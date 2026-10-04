Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, находящихся под контролем мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«Исходя из нашей конституционной ответственности…, сегодня я объявляю о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики и распространению власти государства и его институтов на всю национальную территорию», – заявил аль-Алими в обращении к нации, слова которого приводит агентство SABA.

По его словам, власти исчерпали возможности для мирного урегулирования и теперь переходят «от этапа подготовки к этапу освобождения». Аль-Алими обвинил хуситов в новой мобилизации, расширении атак и угрозах в адрес мирных жителей, соседних стран и международных судоходных путей.

Президент поручил вооруженным силам, силовым структурам и другим военным формированиям приступить к выполнению поставленных задач. Все военные и силовые структуры, а также гражданские институты переведены в режим полной готовности до завершения операции.

Обращаясь к жителям находящихся под контролем хуситов регионов, включая Сану, Эль-Ходейду и Сааду, аль-Алими подчеркнул, что операция «не является войной против граждан, конфессий или племен». Он призвал население держаться подальше от военных объектов и путей снабжения хуситов.

Аль-Алими также пообещал амнистию членам «Ансар Аллах», которые сложат оружие, и призвал правительственные войска соблюдать закон и защищать мирное население.