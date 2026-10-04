Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку, которую принял президент страны Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Одновременно исполняющим обязанности министра нефти назначен глава Национальной иранской нефтяной компании Хамид Борд.

Официальная причина отставки Пакнежада пока не сообщается.

При этом иранские СМИ ранее писали о разногласиях вокруг управления нефтяной отраслью и, в частности, о конфликте между Пакнежадом и главой холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries Мохаммадом Шариатмадари.

По данным Tabnak, эти разногласия продолжались несколько месяцев и стали одной из проблем вокруг руководства Министерства нефти. Издание также сообщало о возможной смене руководства ведомства, однако на тот момент официального подтверждения этой информации не было.

Пакнежад возглавил Министерство нефти Ирана в августе 2024 года. Хамид Борд, который теперь временно руководит ведомством, ранее был назначен Пакнежадом генеральным директором Национальной иранской нефтяной компании.