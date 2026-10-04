Более 400 школ во Франции не возобновят очные занятия 5 октября из-за продолжающихся протестов старшеклассников и связанных с ними проблем с безопасностью. Об этом сообщил телеканал TF1.

Около 40% этих учебных заведений – 168 школ – находятся в столичном регионе Иль-де-Франс.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре в эфире телеканала France 2 сообщил, что 2 октября занятия были приостановлены в 400–500 школах. По его словам, вероятно, в понедельник их число останется примерно таким же: в одних учебных заведениях был нанесен серьезный материальный ущерб, в других невозможно обеспечить безопасность учеников и сотрудников, в том числе из-за нападений на работников школ.

Жеффре уточнил, что в ходе беспорядков на этой неделе 24 учебных заведения были подожжены или разграблены.

«Однако занятия будут возобновляться частично и постепенно, в частности для учащихся выпускных классов», – добавил министр.

Протесты старшеклассников начались на прошлой неделе в Иль-де-Франс, а затем распространились на другие регионы Франции. Участники акций выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В некоторых городах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Согласно последним данным, почти 2 тыс. человек были задержаны, около 1,8 тыс. из них помещены под стражу за участие в беспорядках.