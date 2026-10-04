Украина начала создавать собственную спутниковую систему, заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, первые наработки уже есть, а работа над проектом началась.

«Мы работаем над системой, похожей на Starlink», – подчеркнул Зеленский.

Других подробностей нового проекта президент раскрывать не стал.

При этом Зеленский вновь заявил, что союзникам стоит предоставить Украине возможность использовать спутниковый интернет Starlink для ударов по России.

«Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего», – рассказал он.

Президент отметил, что Украина благодарна партнерам за передаваемые ей технологии. По его словам, это особенно важно на фоне продолжающейся поддержки России со стороны Китая.