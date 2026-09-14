Как только Украина научилась эффективнее отражать российские атаки беспилотников, Москва вновь изменила правила игры, представив новое поколение инновационных реактивных средств поражения. Об этом пишет The Wall Street Journal.



Новые беспилотники «Герань» и крылатые ракеты «Бандероль» стали смертельно опасным напоминанием о том, что Россия по-прежнему располагает ресурсами и цепочками поставок, позволяющими создавать новые угрозы. На этот раз речь идет о системах, оснащенных современной электроникой, которая позволяет им точно находить цели и уклоняться от перехвата. Что особенно важно, этот технологический скачок во многом стал возможен благодаря компонентам китайского производства, которые, как утверждают Украина и другие источники, поставляются в обход международных санкций. Такие выводы, в частности, сделаны на основе изучения обломков немногочисленных аппаратов, которые пока удалось сбить.

Китай заявляет, что контролирует экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.

По словам аналитиков и дипломатов, появление у России новых и относительно недорогих вооружений свидетельствует о том, что российская военная машина сохраняет способность быстро адаптироваться и внедрять инновации. Обе системы были разработаны и поставлены на вооружение всего за несколько лет: российские специалисты модифицировали существовавшие ранее модели, испытывали их в боевых условиях, а затем оперативно запускали массовое производство.

Тем самым Москва сумела опередить своих противников. Украина также продемонстрировала способность действовать быстро — именно она разработала один из первых эффективных реактивных беспилотников. Однако Киеву не хватает производственных ресурсов и возможностей для долгосрочного планирования.

Тем временем США и их союзники по НАТО сталкиваются с трудностями при попытках нарастить выпуск критически важных вооружений, включая ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. Западные правительства также пытаются решить проблему слишком долгого пути от появления военной инновации до ее серийного производства.

«Здесь, на Западе, мы склонны недооценивать Россию, однако она способна очень быстро пройти путь от идеи и эксперимента до производства, — говорит старший научный сотрудник Центра искусственного интеллекта Вадхвани при Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Катерина Бондар. — Западным вооруженным силам стоило бы поучиться у России тому, как устроен этот цикл».

Россия в основном применяет свои вооружения против Украины в рамках кампании, направленной в том числе против гражданской инфраструктуры и повседневной жизни населения. Некоторые российские беспилотники и ракеты также проникали в воздушное пространство НАТО — либо случайно из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, либо намеренно, в попытке проверить оборону альянса.

В любом случае, отмечают военные аналитики, НАТО необходимо учитывать способность России одновременно применять широкий спектр воздушных средств поражения, действующих на разных высотах, с различной скоростью и стоимостью. Российские разработки напрямую затрагивают и США, поскольку Россия, Иран и Северная Корея обмениваются военными технологиями и опытом. Инновации, появившиеся в ходе войны в Украине, уже находят применение в войне США с Ираном — и наоборот.

Москва сумела развернуть производство новых вооружений, несмотря на все более болезненные украинские удары по критически важным объектам российской экономики. Президент Владимир Путин использовал жесткий контроль над страной, чтобы в значительной степени переориентировать ее на войну против Украины. Это позволило направлять в оборонный сектор средства государственного бюджета и государственных банков. Россия провела мобилизацию ресурсов в масштабах, которые демократические государства НАТО не рассматривали со времен Второй мировой войны.

«Бандероль» и «Герань» призваны решить одну и ту же задачу — создать дешевые, но при этом эффективные одноразовые средства поражения. Найти такой экономический баланс пытаются также Украина и западные государства.

Новые российские системы представляют собой сочетание модернизированных относительно простых вооружений и упрощенных версий более сложных и дорогих систем. Каждая из них предлагает собственный баланс стоимости, дальности, скорости, мощности боевой части и способности преодолеть систему ПВО.

Стоимость одной «Бандероли» или «Герани-5», по оценкам, составляет около $100 тыс. Для сравнения: высокотехнологичные американские крылатые ракеты Tomahawk и сопоставимые российские системы стоят более $2 млн за единицу.

Изначально беспилотники «Герань» представляли собой версии сравнительно медленных иранских винтовых дронов Shahed. После значительных инвестиций в оборудование и подготовку персонала Украина научилась достаточно эффективно их перехватывать.

Однако российские инженеры в ходе последовательных модернизаций увеличили скорость и живучесть беспилотников, прежде всего благодаря усовершенствованной электронике для навигации и связи. Это позволило преодолеть значительную часть украинских средств противодействия.

Последняя модель — «Герань-5» — внешне уже больше напоминает ракету, чем Shahed, который выглядит как миниатюрный самолет с треугольным крылом.

Появление «Герани-5» фактически заставило пересмотреть методы борьбы с беспилотниками, изначально разработанные для противодействия винтовым аппаратам.

«По сути, это крылатая ракета для бедных», — говорит глава компании DroneSec, специализирующейся на разведывательной информации об угрозах со стороны беспилотников, Майк Монник.

Аналитики DroneSec согласны с оценками украинской стороны, согласно которым Россия в значительной степени зависит от китайских компонентов, включая реактивные двигатели, навигационные компьютеры и коммуникационную электронику.

«Российская программа беспилотников критически зависит от китайских компонентов», — утверждает Монник.

Большая часть китайского оборудования находится в свободной коммерческой продаже. Речь идет о так называемых товарах двойного назначения, которые могут применяться как в гражданских, так и в военных целях.

По словам аналитиков, российские инженеры умеют максимально эффективно использовать готовые коммерческие компоненты. В частности, на их основе создаются антенны, способные противостоять средствам радиоэлектронного подавления, а также коммуникационные сети, устойчивые к глушению сигнала.

После утверждения конструкции российские компании быстро переходят к крупносерийному производству. Это позволяет решать еще одну стратегически важную для всех сторон современного конфликта задачу — обеспечивать массовость применения вооружений.

После окончания холодной войны США и их противники в значительной степени делали ставку на дорогостоящие и высокотехнологичные системы вооружений, которые доказали свою эффективность в ограниченных конфликтах.

«Теперь мы видим, что массовость является важнейшей составляющей успеха», — говорит Бондар.

Для Украины российский технологический прогресс создает особенно сложную ситуацию, поскольку одновременно Киеву приходится противостоять российским баллистическим ракетам. Они несут мощные боевые части и чрезвычайно сложны для перехвата.

Кроме того, российская авиация активно применяет против украинских войск планирующие авиабомбы, которым Украина практически не способна противодействовать. Эти удары создают угрозу способности Киева удерживать линию фронта.

«Хотя беспилотники действительно представляют проблему, крупнейшей угрозой для Украины с большим отрывом остаются планирующие авиабомбы», — говорит научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Для США и их союзников усовершенствованные российские беспилотники создают прежде всего экономическую проблему. Американские силы в Персидском заливе и страны НАТО вынуждены использовать дорогостоящие средства — например, комплексы Patriot и истребители — для перехвата относительно дешевых беспилотников и ракет.

Киев и западные правительства пытаются найти более дешевые способы противодействия таким недорогим атакам.

Западные военно-технологические компании, которые разрабатывали перехватчики для борьбы с винтовыми беспилотниками, теперь спешно создают более скоростные модели.

Перехватчики Merops, выпускаемые компанией, которую поддерживает бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, уже используются американскими военными как на восточном фланге НАТО, так и в Персидском заливе. Теперь разработчики создают их реактивную версию.

Компания Auterion, один из ведущих поставщиков программного обеспечения для украинских производителей беспилотников, совместно с партнерами работает как над высокоскоростными винтовыми перехватчиками, так и над реактивными моделями, сообщил ее генеральный директор Лоренц Майер.

Одной из главных проблем для Запада остается поиск недорогих реактивных двигателей для подобных перехватчиков. По оценке DroneSec, китайские реактивные двигатели для «Гераней» стоят $45 тыс. или меньше. При этом для уничтожения одного приближающегося средства поражения обороняющаяся сторона, как правило, запускает сразу несколько перехватчиков.

Размывание традиционных границ между различными классами вооружений требует создания более интегрированных систем обороны, способных одновременно противостоять широкому спектру угроз, предназначенных для перегрузки ПВО, отмечают военные специалисты.

По мнению Бронка, НАТО было бы целесообразно создать специализированные многонациональные силы по борьбе с беспилотниками, которые постоянно тренировались бы уничтожать различные типы дронов и ракет.

Для этого, считает эксперт, можно использовать сравнительно недорогие средства, включая зенитные артиллерийские установки с радиолокационным наведением и простые реактивные самолеты, которые обычно применяются для подготовки боевых пилотов.

«Сама по себе эта проблема не является чрезвычайно сложной, — говорит Бронк. — Просто наши системы не оптимизированы для ее решения».

Представители США и НАТО заявляют, что уже занимаются этой проблемой.

«Мы должны применять и адаптировать все имеющиеся инструменты и возможности к реалиям, с которыми сталкиваемся сегодня», — заявил полковник армии США Мартин О’Доннелл, представитель главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала ВВС Алексуса Гринкевича.

По его словам, на недавнем саммите страны НАТО обязались инвестировать более $40 млрд в течение пяти лет в развитие возможностей по борьбе с беспилотниками.

Ключевое значение будет иметь способность заранее прогнозировать следующие этапы технологического развития, считает Бондар. По ее словам, Украина уже несколько лет располагала признаками того, что Россия работает над реактивными беспилотниками и недорогими крылатыми ракетами. Однако Киев оказался не готов к их массовому применению.