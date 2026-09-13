Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник соберутся в Кардиффе для подписания совместной декларации о праве регионов проводить референдумы о независимости, сообщает The Telegraph.

Встреча станет беспрецедентным саммитом, на котором первые министры трех автономных частей Великобритании намерены договориться о совместных действиях по продвижению новой кампании за независимость. Переговоры пройдут после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернэм допустил проведение нового референдума о независимости Шотландии при наличии «четкого консенсуса» в обществе.

По данным The Telegraph, участники встречи подпишут декларацию, в которой подтвердят право своих народов самостоятельно определять конституционное будущее.

Кроме того, партии намерены заключить меморандум о сотрудничестве по четырем направлениям: экономика, энергетика, отношения с Европой и международное сотрудничество, а также самоопределение. Все три политические силы выступают за членство своих территорий в Евросоюзе: Шотландии и Уэльса – в качестве независимых государств, Северной Ирландии – как части объединенной Ирландии.

Саммит состоится через два дня после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы увидеть объединенную Ирландию. Во время визита в Дублин Трамп назвал возможное присоединение Северной Ирландии к Ирландской Республике «отличным событием».