Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не намерена отказываться от поддержки Украины ради политических или электоральных расчетов. Об этом она сказала в интервью изданию Il Foglio.

Мелони отметила, что сопротивление Украины помогло многим европейцам вновь осознать значение национальной идентичности и патриотизма.

«Попытка России захватить Киев пробудила Европу от длительного оцепенения и иллюзии, что она уже вне зоны больших рисков прошлого. Война в Украине продемонстрировала, что история отнюдь не остановилась и что закончилась эпоха, когда Старый Континент мог делегировать свою безопасность другим», – отметила она.

По мнению итальянского премьера, Европа смогла ответить на происходящее значительно решительнее, чем можно было предположить, и, несомненно, решительнее, чем ожидала Москва.

«Для меня в эти годы с избирательной точки зрения было бы выгоднее не поддерживать Украину, чем делать это. Просто я поддерживала Украину не ради Киева, а ради Рима», – добавила она.

Мелони заявила, что Италия рискует потерять многое в международной системе, если будут нарушаться правила мирного сосуществования государств и вновь возобладает принцип силы. Премьер-министр Италии подчеркнула, что не готова менять свою позицию ради политических или электоральных интересов.