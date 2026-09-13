Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин предложили на полях БРИКС президенту России Владимиру Путину содействие в поисках решения украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе двусторонних контактов Моди и Си подробно интересовались темой украинского урегулирования и активно предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы. Путин приветствовал такую готовность и предоставил подробную информацию о положении дел», – сказал Песков журналистам.