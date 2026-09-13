Базовые ценности БРИКС, включая приверженность независимому курсу, привлекательны для многих стран мира, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании в формате «аутрич» саммита БРИКС плюс.

«Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремление к коллегиальному решению проблем с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», – сказал Путин.

Президент РФ отметил, что БРИКС последовательно выступает за равные возможности для всех государств в вопросах экономического и социального развития. Речь идет также о создании условий для повышения благосостояния населения при сохранении странами собственной культурной самобытности и традиций, а также права выбирать суверенную модель развития, добавил глава государства.

«Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощно движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности, активно участвует в формировании нового, более справедливого многополярного миропорядка. Отмечу, что в государствах БРИКС из года в год увеличиваются темпы роста населения, укрепляются внутренние рынки, сформированы мощные технологические, финансовые и научно-образовательные центры, выстроена современная транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура», – указал российский лидер.

Путин отдельно остановился на необходимости наращивать возможности Нового банка развития БРИКС и совершенствовать его бизнес-модели с учетом текущих задач.