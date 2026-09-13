Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Ну конечно, одна из главных тем», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли Украина на переговорах (цитата по «Известиям»).

Наследный принц подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам Ушакова, Абу-Даби остается приоритетным вариантом для возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины.

«Для нас эта площадка представляется вполне приемлемой», – добавил помощник российского лидера.

Абу-Даби уже принимал трехсторонние консультации России, США и Украины. Первый раунд переговоров прошел 23–24 января 2026 года, второй – 4–5 февраля. Еще один раунд состоялся в Женеве 17–18 февраля.