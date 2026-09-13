Союзники США начинают снижать зависимость от Вашингтона в хранении резервов, обороне, технологиях и образовании, пишет Axios.

По оценке издания, даже ограниченное снижение зависимости от Соединенных Штатов может ослабить экономические и геополитические преимущества Вашингтона.

Портал отмечает, что одним из самых заметных сигналов стало решение Нидерландов вывезти из США и Канады 86 тонн золота, объяснив его защитой от «экстремальных системных рисков». Франция ранее вернула из Нью-Йорка все свои золотые резервы, а в Германии обсуждают аналогичный шаг. Суверенный фонд Норвегии также объявил о намерении сократить вложения в американские гособлигации.

Европейские страны одновременно пытаются уменьшить зависимость от США в сфере обороны и технологий. Они наращивают закупки вооружений собственного производства, а Евросоюз готовит правила, которые должны сократить зависимость от американских облачных сервисов, говорится в материале.

Axios также отмечает снижение интереса к США со стороны частных лиц. Число международных заявок в американские колледжи в последнем приемном цикле сократилось на 10%, международный туризм в США в 2025 году уменьшился на 5,5%, а поток туристов из Канады и Германии снизился на 25%.

При этом речь не идет о полном отказе союзников от сотрудничества с Вашингтоном. Доллар сохраняет доминирующее положение, европейские страны по-прежнему во многом опираются на американскую военную мощь, а США остаются одним из главных направлений для иностранных студентов.

Особое внимание сейчас уделяется Германии, Италии и Испании, где усиливаются дискуссии о целесообразности хранения национальных золотых резервов в США.