США уже подготовили основную часть соглашения о завершении войны в Украине, но главным препятствием остается нежелание Киева соглашаться с территориальными требованиями Москвы, заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер на форуме YES в Киеве. Об этом пишет «Украинская правда».

Он отметил, что Путин уже определил границы территорий, которых стремится добиться российская сторона.

«Если бы Украина захотела отойти к этой линии, мы уже имели бы собранное остальное соглашение. Но Украина сейчас не хочет этого делать», – подчеркнул спецпосланник американского лидера.

Кушнер подчеркнул, что задача посредников заключается в поиске решения, которое позволит заморозить конфликт. По его мнению, территориальный вопрос должен решаться с учетом ситуации на поле боя.

По его словам, и Киев, и Москва стремятся к завершению войны. Сейчас, продолжил американский спецпосланник, необходимо найти «правильную формулу», которая устроит всех участников процесса.

Отдельно Кушнер сообщил, что американская сторона пытается создать условия для прекращения боевых действий.