Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива, переговоры о прекращении конфликтов в регионе и атаки на Саудовскую Аравию, сообщает TRT Haber.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам.

Отдельное внимание министры уделили контактам по Ормузскому проливу, а также ходу переговоров, направленных на прекращение продолжающихся в регионе конфликтов.

Фидан и Арагчи также обсудили атаки на Саудовскую Аравию и обменялись мнениями относительно последней ситуации в регионе.