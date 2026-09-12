Иран передал США через посредников семь условий для открытия Ормузского пролива, сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Иран передал американской стороне через посредников семь условий для открытия Ормузского пролива, и пока эти семь условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Ормузского пролива», – отметил собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая судьба пролива полностью зависит от действий Вашингтона.