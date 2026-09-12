Бахрейн откажется от участия в министерской встрече по ситуации в Ормузском проливе и любых коллективных переговорах с Ираном до восстановления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в заявлении МИД королевства.

«В свете сообщений в СМИ и социальных сетях о предполагаемой встрече министров по ситуации в Ормузском проливе, МИД разъясняет, что Королевство Бахрейн не будет участвовать в ней, а также не будет стороной каких-либо коллективных встреч с участием Ирана до восстановления дипломатических отношений между двумя странами», – говорится в тексте.

В министерстве сообщили, что ранее довели эту позицию до представителей Омана по дипломатическим каналам.

При этом в ведомстве подчеркнули, что решение Бахрейна не означает отказа от признательности за усилия Омана и его приверженность диалогу как инструменту урегулирования разногласий.