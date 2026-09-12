Иран намерен обсудить с Оманом определение безопасных маршрутов для судоходства в Ормузском проливе, заявил пресс-секретарь иранского МИД Исмаил Багаи.

Багаи отметил, что достижение регионального соглашения само по себе не означает установления полной и устойчивой безопасности на этом стратегически важном водном пути.

По его словам, продолжающаяся нестабильность в Ормузском проливе и Персидском заливе стала прямым следствием «агрессивных действий», морской блокады и экономической войны США и Израиля против Ирана и региона.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что реальное и долгосрочное восстановление безопасности международных судоходных путей возможно только после полного прекращения действий США, которые создают угрозу безопасности, снятия незаконной морской блокады и прекращения военного вмешательства в регионе.