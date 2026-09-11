Бывшего настоятеля буддийского храма в Таиланде Пхра Вачираяна Ви обвинили в присвоении пожертвований и отмывании денег. По данным BBC, ущерб оценивается в 92–100 млн батов (около $3 млн).

Следствие установило, что монах не менее двух лет присваивал пожертвования и доходы от продажи амулетов. При обысках у него и его 47-летней сообщницы Пуньяви Рунгрыанг обнаружили наличные, золото, драгоценности и документы на землю общей стоимостью около $6,4 млн.

После ареста настоятель был лишён монашеского сана. Ему и его сообщнице грозит длительное тюремное заключение, а также конфискация имущества.