Планируемый электроэнергетический интерконнектор Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария позволит поставлять азербайджанскую электроэнергию в Европу, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Он назвал проект «электрической версией TANAP». Электроэнергия будет поступать из Азербайджана через Грузию и Турцию в Болгарию.

На первом этапе планируется использовать существующую инфраструктуру, а затем увеличить пропускную способность. Также ведётся работа над интерконнектором Нахчыван–Турция.

По словам Байрактара, объединение проекта с энергетическими соглашениями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана позволит связать энергетической инфраструктурой весь тюркский мир.