Сенат Узбекистана одобрил реформу латинского алфавита, сократив его до 28 букв и одного апострофа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

«Законом вносятся соответствующие изменения в закон Республики Узбекистан «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике», предусматривающие, что узбекский алфавит, основанный на латинской графике, состоит из 28 букв и одного апострофа вместо 26 букв и трех сочетаний букв», – говорится в сообщении.

После вступления реформы в силу буквы O‘ и G‘ заменят на Ö и Ğ, а буквосочетания Sh и Ch – на Ş и Ç. При этом сочетание Ng исключат из состава алфавита.

До полного перехода прежний вариант алфавита разрешено использовать в документах, ценных бумагах и на денежных знаках. Вывески, указатели и символика государственных органов смогут оставаться без изменений до окончания установленного срока эксплуатации или до их замены.

По оценке сенаторов, реформа должна расширить возможности использования узбекского языка и способствовать его дальнейшей цифровизации.