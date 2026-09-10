Семь человек задержаны в Лондоне после нападения с применением холодного оружия, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает Sky News со ссылкой на полицию британской столицы.

«Семеро мужчин задержаны и остаются под стражей. Полицейское расследование продолжается. Нет оснований полагать, что есть широкая угроза для общества», — заявил представитель правоохранительных органов.

Инцидент произошел в четверг днем в районе Бромли на юго-востоке Лондона. Четыре человека были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По информации Би-би-си, речь идет о драке с применением холодного оружия, которая произошла в ресторане сети быстрого питания KFC.