Йеменские хуситы взяли под контроль портовый город Моха на побережье Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на четырех военных источников в правительстве Йемена.

По данным источников, установление контроля над городом укрепило позиции хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива, одного из важнейших морских торговых маршрутов. Одновременно мятежники начали атаки на стратегически значимые острова Ханиш. Позднее два источника сообщили Reuters, что силы хуситов достигли островов.

Агентство отмечает, что установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебским проливом может привести к сокращению поставок энергоносителей через второй крупный транзитный коридор и спровоцировать резкий рост цен на нефть, а также усилить позиции Ирана в войне с США.