Тысячи человек вышли на улицы Любляны, протестуя против открытия первого посольства Израиля в Словении, сообщает TRT.

Демонстранты с палестинскими флагами прошли по центру столицы, скандируя «Свободу Палестине!» и «Нет посольству геноцида».

Участники акции потребовали закрыть новую дипломатическую миссию Израиля, а также разорвать с ним дипломатические, экономические и академические связи.

Открытие посольства стало одним из проявлений изменения внешнеполитического курса Любляны. Предыдущее правительство признало Палестину и ввело ряд ограничений в отношении Израиля, однако новое руководство страны отменило эти решения и начало восстановление двусторонних отношений.

Накануне Израиль открыл в Любляне свое первое посольство в Словении. В церемонии принял участие министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

