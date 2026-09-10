Три человека погибли, еще 34 пострадали в результате российского удара по торгово-развлекательному центру в центре Павлограда Днепропетровской области, сообщает «Украинская правда».

«Около часа назад россияне нанесли удар по ТРЦ в центре Павлограда. В разгар дня, когда на улицах было много людей. Уже есть информация о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере 18 человек пострадали. Спасатели и полицейские работают на месте происшествия», – заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Позже глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил об увеличении числа погибших до трех, а пострадавших – до 34. Все раненые находятся под наблюдением врачей.

В результате удара загорелись автомобили, торговые павильоны и магазин.

Двое сотрудников ГСЧС получили травмы во время ликвидации последствий атаки. Их госпитализировали.

