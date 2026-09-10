Армения намерена запустить как минимум три спутника, включая два аппарата дистанционного наблюдения за Землей и один телекоммуникационный, заявил премьер-министр Никол Пашинян на Международном космическом саммите в Париже. Об этом сообщают армянские СМИ.

По словам Пашиняна, Ереван также планирует развивать наземную инфраструктуру и собственные возможности для управления спутниками, а также приема, обработки и анализа получаемых данных.

Кроме того, власти намерены создать распределенную сеть наземных станций, которая сможет обеспечивать не только национальные потребности, но и участвовать в международных космических миссиях. Предполагается, что она также будет отвечать на растущий спрос на спутниковые данные и услуги.

Премьер отметил, что в программе правительства Армении на 2026–2031 годы развитие национальных космических возможностей выделено в отдельное стратегическое направление.

Пашинян также обратил внимание на все более тесную связь космической отрасли с искусственным интеллектом.