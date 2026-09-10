В Лондоне задержали двух человек по подозрению в содействии иранской разведке, сообщает Sky News со ссылкой на заявление столичной полиции.

Согласно информации, 42-летнюю женщину и 60-летнего мужчину задержали по местам их проживания в Лондоне сотрудники столичного подразделения по борьбе с терроризмом. Задержания прошли в рамках расследования возможных нарушений Закона о национальной безопасности.

Обоих подозревают в оказании помощи иранской разведывательной службе. После задержания их доставили в полицейский участок, а затем отпустили под залог до конца октября.

В полиции подчеркнули, что расследование не связано с инцидентами и нападениями, которые произошли в начале этого года на различных объектах и зданиях, связанных с еврейской и иранской общинами в Лондоне.