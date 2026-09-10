Польская радикальная организация «Гражданский патруль» обсудила создание групп быстрого реагирования для выслеживания иностранцев, в первую очередь украинцев, сообщает Gazeta Wyborcza.

Журналист польского издания тайно проник на закрытый съезд организации, где участники обсуждали так называемые «гражданские задержания» иностранцев.

Во время встречи звучали резкие заявления в адрес украинцев.

«Худшие – украинцы. Они не понимают, как нужно себя вести. Они неблагодарны. Есть такие, которые живут здесь уже четыре года и не могут сказать ни слова на польском. Не то чтобы мы хотели, чтобы их здесь не было. Мы хотим, чтобы они вели себя как гости, а гости знают, как нужно себя вести», – заявил один из участников.

Тот же участник показал видео с отдыхающими украинцами.

«У них идет война, а они развлекаются», – возмутился он.

Другой участник организации заявил, что украинцы якобы каждую неделю собираются в лесу на тайные встречи и «что-то замышляют» против Польши.

По данным Gazeta Wyborcza, на съезде обсуждалось создание групп быстрого реагирования, которые будут выслеживать иностранцев и проводить так называемые «гражданские задержания».

«Гражданский патруль» был создан в 2024 году. Организация уже оказывалась в центре скандалов из-за избиений иностранцев. Она утверждает, что провела около двух тысяч патрулирований по всей Польше, создав сеть координаторов по стране.