МИД Турции осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию, так как они угрожают безопасности гражданского населения и усиливают напряженность в регионе.

В турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии.

«Эти атаки также подрывают дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта в Йемене посредством устойчивого политического решения», – говорится в заявлении МИД.

Анкара призвала хуситов немедленно прекратить агрессивные действия.

Ранее агентство SPA сообщило, что не менее 73 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате ракетных атак йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии.