Не менее 73 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате ракетных атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории Саудовской Аравии. Об этом сообщает государственное агентство SPA со ссылкой на официального представителя возглавляемой Эр-Риядом коалиции по поддержке властей Йемена, бригадного генерала Турки аль-Малики.

По его словам, ударам подверглись гражданские и экономические объекты в городах Абха, Хамис-Мушайт, Джизан и Наджран.

Хуситские и иранские СМИ ранее сообщили об атаках на ряд объектов в Саудовской Аравии. В числе заявленных целей — международный аэропорт Абхи, авиабаза имени короля Халида, а также объекты государственной нефтяной компании Aramco в Абхе и Джизане.

В саудовской коалиции заявили, что командование примет необходимые меры для противодействия угрозе и нейтрализации её источников.