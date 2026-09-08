Кабинет министров Азербайджана расширил перечень сфер деятельности, на которые распространяются льготы при ввозе техники, оборудования, сырья и материалов на освобожденные территории. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр Али Асадов.

Поправки внесены в постановление от 5 августа 2023 года, которым утвержден перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по видам экономической деятельности и товарным номенклатурам, освобождаемых от НДС и таможенной пошлины при импорте на освобожденные территории.

Согласно изменениям, в перечень включены новые сферы деятельности.

Решение принято в рамках действующего порядка поддержки предпринимательства на освобожденных территориях, где для бизнеса предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот.