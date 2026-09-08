Уровень Каспийского моря продолжает снижаться, и при достижении отметки минус 30 метров береговая линия в некоторых районах Азербайджана может отступить на 12 километров. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW 2026).

По его словам, усиление гидрометеорологических процессов, рост климатической изменчивости и сокращение водных ресурсов делают для Азербайджана все более актуальным системное изучение Каспийского моря и происходящих в нем природных процессов. Гурбанов особо отметил необходимость разработки совместных программ, которые позволили бы сохранять экосистему Каспия и прогнозировать дальнейшие изменения его состояния.

Депутат также обратил внимание на изменение температурных показателей в Азербайджане. В 2007–2025 годах средняя многолетняя температура в стране была на 1,3 градуса выше климатической нормы, а в 2025 году превышение достигло 1,8 градуса. Экстремальные температуры также остаются одним из заметных проявлений климатических изменений. За последние шесть лет максимальный показатель был зафиксирован в 2021 году и составил 44,2 градуса. В 2025 году температура поднялась до 42,9 градуса.

В связи с этим Гурбанов предложил восстановить Научно-исследовательский институт гидрометеорологии, который действовал более 50 лет и прекратил работу в 2019 году. Особое значение следует придать прогнозированию изменений уровня Каспийского моря, отметил депутат.

При дальнейшем снижении уровня воды до отметки минус 30 метров береговая линия в азербайджанской части Каспия может значительно отступить. Наиболее заметные изменения прогнозируются в районе Сангачал–Алят, где море способно отойти на 10-12 километров. В районе Набран–Шабран отступление береговой линии может составить 4-5 километров, а на участке Лянкяран–Астара – 2-3 километра.

Гурбанов отметил, что такие прогнозы требуют усиления научного мониторинга и подготовки долгосрочных мер реагирования. Изменение уровня Каспия может повлиять не только на экологическое состояние моря, но и на прибрежные территории.